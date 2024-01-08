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Sandıklı'da arazi almak için gelen kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sandıklı'da arazi almak için gelen kişi hastanede hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine arazi almak için Kırşehir'den gelen bir kişi, fenalaştığı iddiasıyla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yapılan tespitlerde kişinin darp izlerine rastlandı. Olayla ilgili olarak kaçan şüpheliler Ankara'da gözaltına alındı.

Sandıklı\'da arazi almak için gelen kişi hastanede hayatını kaybetti
08.01.2024 - 12:39,
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine arazi almak için Kırşehir'den gelen kişi, fenalaştığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, S.B. arazi almak için ilçeye bağlı Sorkun köyüne gelerek arazi sahibi A.G. ile görüşerek anlaştı.

A.G'nin misafir ettiği S.B. fenalaştı.

Sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan ilk tespitlerde S.B'nin kafası ve sırt bölgesinde darp izlerine rastlandı.

Olayla ilgili S.B ile Kırşehir'den birlikte geldikleri öne sürülen 2 erkek şüphelinin 33 AK 520 plakalı araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, kaçan aracı Ankara'nın Polatlı ilçesinde durdurarak E.G. (31) ve M.G. (31) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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