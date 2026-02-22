Sandıklı\'da Gıda Denetimleri Başladı

Sandıklı ilçesinde gıda işletmelerine yönelik ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri 5996 Sayılı kanun kapsamın da gıda denetimi yaptı.

Denetim kapsamında ilçe gıda üretim ve satış yapılan işletmeler yapılan üretim şartları incelenirken, satışı yapılan ürünlerin son kullanım tarihleri denetlendi.

Yetkililer ramazan ayı boyunca denetimlerin süreceğini bildirdi.