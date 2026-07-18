? Sandıklı ilçesinde bağ evi ve besihanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hüdai Kaplıcaları mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle tutuşan otlar, yakınındaki bağ evi ve besihaneye sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, bağ evi ve besihanede hasara neden oldu.
Son Dakika › Güncel › Sandıklı'da Yangın: Bağ Evi ve Besihaneye Sıçradı - Son Dakika
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