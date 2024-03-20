Shanghai'da otonom sürüş testleri için 205 kilometrelik yol açıldı - Son Dakika
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Shanghai'da otonom sürüş testleri için 205 kilometrelik yol açıldı

Şangay'ın Pudong Yeni Bölgesi'nde Salı günü açılan 205 kilometrelik yol, otonom sürüş testlerine ayrıldı. Şehir genelinde otonom sürüş testine ayrılan yol uzunluğu 2.000 kilometreyi geçti. Şu ana kadar 32 işletme ve 794 araç, otonom sürüşe yönelik testler için lisans aldı. Şangay'da toplamda 1.003 yol otonom sürüş testlerine açık durumda.

20.03.2024 18:01  Güncelleme: 18:02
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SHANGHAİ, 20 Mart (Xinhua) -- Shanghai kentinin Pudong Yeni Bölgesi'nde 205 kilometrelik bir yol Salı günü otonom sürüş testlerine açıldı. Yerel yetkililer Salı günü açılan yolla birlikte şehir genelinde otonom sürüş testine ayrılmış yol uzunluğunun 2.000 kilometreyi aştığını duyurdu.

Shanghai kentinde şu ana kadar 32 işletme ve 794 araç, otonom sürüşe yönelik yol testleri ve uygulama ve operasyon testi için lisans aldı. Bu lisanslar kapsamında gerçekleştirilen testlerde yaklaşık 22,9 milyon kilometre yol kat edilirken toplam test süresi yaklaşık 1,22 milyon saate ulaştı.

Kentin ulaştırma komisyonuna göre an itibarıyla kentteki 1.003 yol otonom sürüş testlerine açık durumda.

2018'den bu yana yollarını aşamalı olarak otonom sürüş testlerine açan Shanghai kenti, Jiading, Lingang, Fengxian ve Jinqiao olmak üzere dört test bölgesi belirledi.

Kaynak: Xinhua

Shanghai, Ulaşım, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai'da otonom sürüş testleri için 205 kilometrelik yol açıldı - Son Dakika

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