SHANGHAİ, 20 Mart (Xinhua) -- Shanghai kentinin Pudong Yeni Bölgesi'nde 205 kilometrelik bir yol Salı günü otonom sürüş testlerine açıldı. Yerel yetkililer Salı günü açılan yolla birlikte şehir genelinde otonom sürüş testine ayrılmış yol uzunluğunun 2.000 kilometreyi aştığını duyurdu.
Shanghai kentinde şu ana kadar 32 işletme ve 794 araç, otonom sürüşe yönelik yol testleri ve uygulama ve operasyon testi için lisans aldı. Bu lisanslar kapsamında gerçekleştirilen testlerde yaklaşık 22,9 milyon kilometre yol kat edilirken toplam test süresi yaklaşık 1,22 milyon saate ulaştı.
Kentin ulaştırma komisyonuna göre an itibarıyla kentteki 1.003 yol otonom sürüş testlerine açık durumda.
2018'den bu yana yollarını aşamalı olarak otonom sürüş testlerine açan Shanghai kenti, Jiading, Lingang, Fengxian ve Jinqiao olmak üzere dört test bölgesi belirledi.
Son Dakika › Güncel › Shanghai'da otonom sürüş testleri için 205 kilometrelik yol açıldı - Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini vurgulayarak, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrı yapacaklarını duyurdu. Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknolojiye odaklanan 2024-2028 Kalkınma Planı'nın önemine değinerek, bu plan çerçevesinde ülkenin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek teknoloji üreten bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK'ın öğrencilere sunduğu imkanlar arasında yurt dışı yarışma masraflarının karşılanması ve TEKNOFEST atölyelerinin her üniversitede açılması da yer alacak.
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