Şanghay'da Bıçaklı Saldırı: 3 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
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Şanghay'da Bıçaklı Saldırı: 3 Ölü, 15 Yaralı

Şanghay'da bir süpermarketteki bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

01.10.2024 10:16
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Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Şanghay'ın Songciang merkez ilçesinde dün akşam saatlerinde bir saldırgan elindeki bıçakla süpermarketteki müşterilere saldırdı.

Olayda 18 kişinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Şanghay polisinden yapılan açıklamaya göre, adının "Lin" olduğu kaydedilen 37 yaşındaki erkek şüpheli yakalandı ve ilk sorgusunda saldırıyı, kişisel finansal anlaşmazlıkların neden olduğu "öfkesini çıkarmak için" yaptığını ifade etti.

Şüphelinin, şehir dışından geldiği belirtilirken nereden geldiğine dair bilgi verilmedi.

Saldırı, Çin'de Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 1 Ekim Ulusal Gün kutlaması ve tatil haftasının arifesinde meydana geldi.

Bıçaklı saldırılar

Çin'de, psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hisleriyle kamuya açık hastane ve okul gibi yerlerde işlenen bıçaklı saldırılara zaman zaman rastlanıyor.

Ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 2021 yılında bir anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 16 çocuk ve 2 öğretmen yaralanmıştı.

2022'de Şanghay'da bir saldırgan, hastanede 6'sı ağır 15 kişiyi yaralamıştı.

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde ise 2023'te bir anaokulunda gerçekleşen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

Bu yıl 26 Haziran'da Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde okul servisi bekleyen Japon vatandaşı anne ve çocuğu, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Saldırıyı engellemeye çalışan Çinli bir kadın, aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

Benzer bir olay 10 Eylül'de Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde olmuş, şehirdeki Japon İlkokulu'na giden 10 yaşındaki Japon vatandaşı çocuk, okul yolunda uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanghay'da Bıçaklı Saldırı: 3 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika

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