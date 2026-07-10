Şanghay, Denizcilik Merkezleri Listesinde İkinci Sırada - Son Dakika
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Şanghay, Denizcilik Merkezleri Listesinde İkinci Sırada

Şanghay, Denizcilik Merkezleri Listesinde İkinci Sırada
10.07.2026 14:56
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Şanghay, 2026 Xinhua-Baltık Endeksi'nde Singapur'un ardından ikinci sıraya yükseldi.

SHANGHAİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kenti, dünyanın önde gelen uluslararası denizcilik merkezleri arasında ikinci sırada yer aldı.

Cuma günü yayımlanan 2026 Xinhua-Baltık Uluslararası Deniz Taşımacılığı Merkezi Gelişim Endeksi verilerine göre Londra'yı geride bırakan Shanghai, Singapur'un ardından listenin ikinci sırasına yerleşti. Böylelikle Shanghai, endeksin yayımlanmaya başladığı 2014 yılından bu yana ilk kez listedeki en yüksek konumuna ulaşmış oldu.

Baltic Exchange Asya Başkanı Jin Yu Cheong, Shanghai'ın başarısının kargo hacimlerinin ötesine geçtiğini belirterek, "Bu başarının altında deniz taşımacılığı şirketlerini, finans kuruluşlarını, sigorta şirketlerini, hukuk hizmetlerini, gemi komisyoncularını, tersaneleri ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getiren ve çeşitlilik arz eden yetkinliğe ulaşmış bir denizcilik ekosistemi yatıyor" ifadelerini kullandı.

Jin, dijital inovasyona, yeşil liman geliştirmeye ve denizcilik hizmetlerine yapılan sürekli yatırımların, kentin küresel rekabet gücünü daha da artırdığını da kaydetti.

Öte yandan, Shanghai Limanı'nın konteyner işlem hacmi 2025 yılında 55,06 milyon TEU'yu aşarak yeni bir rekor kaydetti.

Bu yılki endeks, Çin'in küresel deniz taşımacılığı sektöründeki artan etkisini de ortaya koydu. Endekse göre Çin, dünyadaki ilk 20 deniz taşımacılığı merkezinden 7'sine ev sahipliği yapıyor.

Çin Ekonomi Bilgi Servisi ve Baltic Exchange tarafından 2014 yılında ortaklaşa başlatılan endeks, dünya çapındaki büyük deniz taşımacılığı merkezlerinin gelişiminin değerlendirilmesine yönelik en etkili göstergelerden biri haline gelmiş durumda.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Şanghay, Denizcilik Merkezleri Listesinde İkinci Sırada - Son Dakika

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