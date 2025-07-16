Şanghay, İçerik Üretimi İçin Yeni Politika Paketini Açıkladı - Son Dakika
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Şanghay, İçerik Üretimi İçin Yeni Politika Paketini Açıkladı

Şanghay, İçerik Üretimi İçin Yeni Politika Paketini Açıkladı
16.07.2025 16:48
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Çin'in Şanghay kenti, yüksek kaliteli internet içeriği oluşturma amacıyla yeni teşvikler sundu.

SHANGHAİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kenti, yüksek kaliteli internet içeriği oluşturma konusunda küresel bir merkez haline gelme amacıyla yeni bir politika paketi açıkladı. Salı günü açıklanan pakette dünya çapındaki içerik oluşturucularını kente çekmeye yönelik finansal teşvikler, basitleştirilmiş vize süreçleri ve teknik destek yer alıyor.

Dokuz maddelik politika paketinde, Huangpu ve Yangpu olmak üzere kentin iki bölgesi küresel içerik oluşturma kümelerinin pilot bölgeleri olarak belirlendi. En iyi performans gösteren platformlar, geliştirme merkezleri ve endüstri parkları, kent düzeyinde yıllık 10 milyon yuan (yaklaşık 1,4 milyon ABD doları) tutarında ödüle hak kazanacak.

Yabancı içerik üreticileri hızlandırılmış vize işlemlerinden yararlanırken, daha fazla kültür merkezi ve simge yapı içerik üretimi için kapılarını açacak. Pilot bölgelerde ise küresel içerik üreticileri forumları ve inovasyon yarışmaları düzenlenecek.

Yapay zeka destekli içerik projeleri, maliyetlerinin yüzde 30'una kadar sermaye desteği alabilirken, bireysel içerik üreticiler öne çıkan çalışmaları için 100.000 yuan'a kadar destek alabilecek. Paket ayrıca giriş engellerini azaltmak için düşük faizli krediler, ortak çalışma alanları ve yetenekli kişilere yönelik konutları da içeriyor.

İçerik yaratıcıları için mesleki sertifikasyonu kolaylaştırmayı, platformları beceri değerlendirmelerine katılmaya teşvik etmeyi ve kariyer geliştirme yollarını iyileştirmeyi planlayan Shanghai, ayrıca içerik merkezleri içinde üniversite-endüstri staj programlarını güçlendirmeye ve yaratıcıları yetenek ödül programlarına dahil etmeye de hazırlanıyor.

Kaynak: Xinhua

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