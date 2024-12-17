Şanghay ve Katar Borsaları İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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Şanghay ve Katar Borsaları İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Şanghay Borsası, Katar Borsası ile işbirliğini güçlendirmek için bir mutabakat zaptı imzaladı.

17.12.2024 15:52
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SHANGHAİ, 17 Aralık (Xinhua) -- Shanghai Borsası, Katar Borsası'yla iki ülkenin sermaye piyasaları arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Pazartesi günü imzalanan ve önemli bir aşamaya işaret eden anlaşmaya göre iki borsa, borsa yatırım fonu ürünleri, veri ve endeks ürünleri gibi alanlardaki işbirliği fırsatlarını araştıracak.

Shanghai Borsası, Ortadoğu'daki borsalarla bağlantı kurma çalışmalarını sürdüreceğini ve işbirliği modellerini çeşitlendirip ortaklık kapsamını genişletmek üzere çalışma yürüteceğini söyledi.

Bu gelişme, Shanghai Borsası'nın yıllardır süren küresel bağlantılarını artırma çabalarının ardından yaşandı. 6 Kasım'da Shanghai Borsası, Deutsche Börse Grubu ve Çin Avrupa Uluslararası Borsası, hisse bağlantısı çerçevesinde depo edilen menkul kıymet sertifikası konusunda özel işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalamıştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Shanghai, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Katar, Son Dakika

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