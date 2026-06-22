Urfa'ya 'Şanlı' ünvanının 42. yılı - Son Dakika
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Urfa'ya 'Şanlı' ünvanının 42. yılı

Urfa\'ya \'Şanlı\' ünvanının 42. yılı
22.06.2026 13:03
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TBMM tarafından Urfa'nın adının 'Şanlıurfa' olarak değiştirilmesinin 42. yıl dönümü, Osmanbey Şehitliği'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törende çelenk sunumu, saygı atışı, dua ve şehit kabirlerine karanfil bırakılması yer aldı.

TBMM tarafından Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 42. yıl dönümü törenle kutlandı.

Şanlıurfa Yeni Mezarlık'taki Osmanbey Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş ile Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, anıta çelenk sundu.

Saygı atışı yapılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua edilmesi ve şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Kente "Şanlı" ünvanı verilmesi

Urfa Milletvekili Osman Doğan ve 17 arkadaşı, Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen kahramanlıktan dolayı Urfa'nın adının "Şanlıurfa" olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif, 12 Haziran 1984'te kabul edilirken, ilin adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesi hakkındaki 3020 sayılı Kanun, 22 Haziran 1984 tarih ve 18439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği destansı mücadeleyle büyük kahramanlık gösteren kente, 7 Nisan 2016'da ise TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle İstiklal Madalyası verilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Urfa'ya 'Şanlı' ünvanının 42. yılı - Son Dakika

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