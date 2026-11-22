Şanlıurfa Akçakale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Akçakale'de kırsal Sevimli Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Yusuf D. (24) idaresindeki 34 UB 5595 plakalı otomobil, kırsal Sevimli Mahallesi mevkisinde Salih Ş. (18) yönetimindeki 27 RE 151 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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