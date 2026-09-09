Şanlıurfa Bozova'da taziye dönüşü kamyona çarpan araçta aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa Bozova'da taziye dönüşü kamyona çarpan araçta aynı aileden 4 kişi öldü

Şanlıurfa Bozova\'da taziye dönüşü kamyona çarpan araçta aynı aileden 4 kişi öldü
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde taziye ziyareti dönüşü hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Fatma Özel ve Ayşegül Çerçi'nin hastanedeki tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, taziye ziyareti dönüşü hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Bozova ilçesi kırsal Sürme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kayınvalidesinin taziyesinden dönen Levent Çerçi'nin (41) kullandığı 27 PY 283 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Levent Çerçi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi trafikteki diğer sürücüler yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılar, özel araçlarla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Levent Çeri'nin eşi Fatma Çerçi (36) ile çocukları Büşra Çerçi (12) ve Mustafa Çerçi (15) de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Fatma Özel (16) ve Ayşegül Çerçi'nin (17) ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Levent Çerçi'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Bozova'da taziye dönüşü kamyona çarpan araçta aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Bozova'da taziye dönüşü kamyona çarpan araçta aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika
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