Şanlıurfa Ceylanpınar'da firari hükümlü operasyonla yakalandı, 30 yıl 10 ay hapsi vardı - Son Dakika
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Şanlıurfa Ceylanpınar'da firari hükümlü operasyonla yakalandı, 30 yıl 10 ay hapsi vardı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aranan firari hükümlü, polisin operasyonunda yakalandı. Hakkında kamu malına zarar verme ve hırsızlık suçlarından toplam 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında "kamu malına zarar verme", "iş yerinden, ikametten ve açıktan hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
CeylanpınarHırsızlıkŞanlıurfaGüvenlik3. SayfaGüncelKamuSuçSon Dakika

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