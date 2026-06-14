Şanlıurfa'da 10 Katlı Apartmanda Yangın - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 10 Katlı Apartmanda Yangın

Şanlıurfa\'da 10 Katlı Apartmanda Yangın
14.06.2026 19:13
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Karaköprü'de apartmanın giriş katında çıkan yangın, üst katlara sıçrayarak itfaiye müdahalesi gerektirdi.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde 10 katlı apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Batıkent Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katındaki yapı dekorasyon iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada yaşayanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

Acil Durum, Karaköprü, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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