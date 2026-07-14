Şanlıurfa'da 15 Temmuz anma çadırı açıldı

Şanlıurfa'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" oluşturuldu.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Rabia Meydanı'nda kurulan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" vatandaşların ziyaretine açıldı.

Vali Hasan Şıldak, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit olan 253 kişinin fotoğraflarının yer aldığı ve o güne ait belgesellerin yayımlandığı çadırı dolaşarak, burada oluşturulan hatıra defterini imzaladı.

Şıldak, gazetecilere, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünü Şanlıurfa'da geniş katılım ve coşkuyla anacaklarını belirtti.

Şıldak, 15 Temmuz'un milletin hafızasında ihanet ile kahramanlığın aynı gecede yaşandığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin darbe girişimine karşı destansı bir direniş sergilediği tarih olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yıl bu meydanı hep birlikte en kalabalık olacak şekilde dolduralım ve bu insan selinin verdiği mesaj elbette ki şu olsun. Ülkemizi, milletimizi, devletimizi seviyoruz. Biriz, bütünüz ve bu birlik ve beraberlik içinde hiçbir güç bizi birbirimizden ayıramaz. Devletimizin yıkılması, bölünmesi, parçalanması söz konusu olamaz. Hiçbir kötü emel bu topraklarda hayat bulamaz. Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milli iradenin sahiplendiği bir güçle hiçbir güce teslim edilemez. Tıpkı 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi. Bu yıla özgü İletişim Başkanlığımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şehrimizin yine etkinlikler yapacağımız Rabia Meydanı'nda oluşturduğumuz ve o geceyi yansıtacak olan o gece neler yaşandı, milletimiz nasıl bir duruş gösterdi, demokrasimize ve milli irademize bütün milletimiz nasıl sahip çıktı ve gelecekte nasıl bir Türkiye hayalimiz var, nasıl bir Türkiye idealimiz var, bunları göstermek, bu dijital ortamda o ruhu yaşatmak, Çanakkale ruhunu, İstiklal Mücadelesi ruhunu, 15 Temmuz ruhunu yeni kuşaklara aktarmak için bütün vatandaşlarımızı aynı zamanda bu çadırımızı da ziyaret etmeye davet ediyorum."

Şıldak, 15 Temmuz'un yeniden varoluşun yıl dönümü olduğunu ifade ederek, Şanlıurfalıların Rabia Meydanı'nda birlik ve beraberlik içerisinde anma etkinliklerine katılacağını kaydetti.

Açıklamanın ardından Vali Şıldak, etkinlik alanında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.