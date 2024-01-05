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Şanlıurfa'da 2 Bin 714 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 Bin 714 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan operasyonda, bir depoda 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıtın aktarılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa\'da 2 Bin 714 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
05.01.2024 - 12:08,  Güncelleme: 12:38
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçak akaryakıt operasyonunda, 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde ilçe merkezindeki bir depoya operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada, 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıtın aktarılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Viranşehir, Şanlıurfa, Suç, Hukuk, Enerji, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 2 Bin 714 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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