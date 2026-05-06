Şanlıurfa'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan B.K, R.K. ve B.K. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
