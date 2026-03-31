Şanlıurfa'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 30 bin paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Bir araçta yapılan aramada, 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.