Şanlıurfa'da 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Suruç'ta yakalandı

Şanlıurfa'da 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Suruç'ta yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hırsızlık ve silahla yağma suçlarından 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Valilik açıklamasına göre hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hakkında 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" ve "silahla yağma" suçlarından hakkında toplam 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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