Şanlıurfa'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kent merkezinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı olarak yapılan aramalarda, 4 kilogram uyuşturucu ile 129 hap ele geçirildi ve 12 şüpheli gözaltına alındı.

06.05.2024 17:55
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilogram uyuşturucu ile 129 hap ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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