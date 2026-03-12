Şanlıurfa\'da 4 Milyon Lira Değerinde Kaçak Telefon Ele Geçirildi

ŞANLIURFA'da polisin takip ederek durdurduğu bir otomobilin arka tamponunda gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 280 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yurt dışından kaçak olarak Şanlıurfa'ya cep telefonu getirildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Takibe alınan bir otomobil, kent girişinde durdurularak arama yapıldı. Ekiplerin araçta yaptığı detaylı aramada otomobilin arka tamponunda özel olarak hazırlanmış gizli bölme tespit edildi. Bölmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 280 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el koyan ekipler, araçta bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.