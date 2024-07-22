Şanlıurfa'da 4 Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 11 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Zanlıların sorgusu sürüyor.