Şanlıurfa\'da 400 kg Sade Yağa El Konuldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, izlenebilirlik belgeleri bulunmayan 400 kilogram sade yağa el konuldu.
Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Paşabağı Mahallesi'ndeki ŞUTİM Şire Pazarı'nda gerçekleştirdikleri gıda denetiminde, bidonlar içerisinde bulunan toplam 400 kilogram sade yağdan şüphelendi.
İş yeri sahibinin ürüne ilişkin fatura, sevk irsaliyesi ve gerekli belgeleri ibraz edemediği sade yağa, zabıta ekiplerince imha edilmek üzere ürünlere el konuldu.
İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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