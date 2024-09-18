Şanlıurfa'da 400 Kuş Doğaya Salındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 400 Kuş Doğaya Salındı

Şanlıurfa\'da 400 Kuş Doğaya Salındı

Doğa Koruma Merkezi'nde tedavi edilen 400 kuş, son bir yılda doğaya yeniden salındı.

18.09.2024 13:17
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Şanlıurfa'da son bir yılda doğada güçsüz düşmüş veya yaralı bulunan aralarında kulaklı orman baykuşu, kızıl şahin ve kerkenezin bulunduğu yaklaşık 400 kuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde yaralı veya bitkin halde bulunan hayvanlar tedavi ediliyor.

Yaklaşık 11 yıldır faaliyet gösteren merkezde, kartal, kızıl şahin, puhu, orman baykuşu, kerkenez gibi yırtıcı kuş türlerinin yanı sıra birçok farklı hayvana özenle bakılıyor.

Veteriner hekimlerin mesai mefhumu gözetmeksizin titizlikle emek verdiği merkezde, yaralı veya güçten düşmüş hayvanların doğal özelliklerini yeniden kazanabilmesi için yoğun çaba gösteriliyor.

Merkezde 5 veteriner görev yapıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Gürkaynak, AA muhabirine, doğanın dengesinin bozulmaması için merkez olarak emek verdiklerini söyledi.

Merkezin önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini ifade eden Gürkaynak, bir yıl içerisinde yaklaşık 400 kuşun tedavisinin ardından doğaya salındığını belirtti.

Güçten düşen veya yaralı hayvanlara eski kabiliyetlerini kazandırana kadar ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Gürkaynak, şöyle devam etti:

"Bu merkezimiz bölge illerine de hitap ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Çevre illerden de yaralı hayvanlar geliyor, tedavi ediliyor. Güçten düşmüş tedavi gerektiren hayvanlarımızı gidip bulunduğu yerden alıyoruz, tedavi merkezimize getiriyoruz. Burada 5 veteriner hekimimizin öncülüğünde arkadaşlarımız 24 saat çalışıyor. Hayvanlarımız beslenme menülerine ve tedavi aşamalarına göre takip ediliyor. Vatandaşımız ihbar etsin biz gece gündüz demeden gidip mağdur hayvanı alıp getirip derhal tedavisine bakıyoruz. Vatandaşlarımızda şu anda yaban hayatına karşı yoğun bir ilgi ve alaka var. Koruma farkındalığı ve önemli bir duyarlılık oluştu."

Doğal sistem içerisinde her bir canlının ayrı bir fonksiyonu bulunduğunu anlatan Gürkaynak, ekosistemin korunmasında herkesin üzerine düşen görevi yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 400 Kuş Doğaya Salındı - Son Dakika

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