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Şanlıurfa'da 61 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 61 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa\'da 61 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 26 hükümlü ile 35 aranan şüpheli gözaltına alındı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler ise emniyete götürüldü.

04.02.2024 15:59
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Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "yağma", "yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için kent merkezi ve ilçelerinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 26 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğerleri ise işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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