Şanlıurfa'da 8 katlı binada yangın çıktı; daire kül oldu, sakinler tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da 8 katlı binada yangın çıktı; daire kül oldu, sakinler tahliye edildi

Şanlıurfa\'da 8 katlı binada yangın çıktı; daire kül oldu, sakinler tahliye edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa İmam Bakır Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın 4. katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında dairede hasar oluştu, bina sakinleri tahliye edildi; çıkış nedeni araştırılıyor.

ŞANLIURFA'da, 8 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, akşam saatlerinde İmam Bakır Mahallesi'nde çıktı. 8 katlı binanın 4'üncü katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle pencereden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki dairelere sıçramaması için çalışma başlattı. Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de olası durumlara karşı hazır bekletildi. Alev alev yanan dairedeki yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu dairede hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İmam Bakır, Acil Durum, Şanlıurfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 8 katlı binada yangın çıktı; daire kül oldu, sakinler tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı ABD'de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Filenin Sultanları’nın şampiyonluğu Türkiye’yi ayağa kaldırdı İşte yurttan zafer görüntüleri Filenin Sultanları’nın şampiyonluğu Türkiye’yi ayağa kaldırdı! İşte yurttan zafer görüntüleri
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti

20:12
Salah’a Trabzonspor tarihine geçmesi için 4 maç yetti
Salah'a Trabzonspor tarihine geçmesi için 4 maç yetti
19:57
Acun Ilıcalı’dan Türk futbolculara müjde
Acun Ilıcalı'dan Türk futbolculara müjde
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
19:21
Lübnan’da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
19:03
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 20:29:35. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 8 katlı binada yangın çıktı; daire kül oldu, sakinler tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement