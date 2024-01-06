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Şanlıurfa'da 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Siverek Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan bir operasyonda, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinde 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa\'da 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
06.01.2024 - 20:08,
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Siverek Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince bir iş yerinde yapılan aramada, 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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