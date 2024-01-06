Şanlıurfa\'da 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Siverek Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince bir iş yerinde yapılan aramada, 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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