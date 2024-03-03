Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kırsal Yeni Akpınar Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Kenan Oktay ile M. Oktay silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kenan Oktay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen ve muhtar olan A.D. beraberindeki M.D. ve İ.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Kenan Oktay'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

03.03.2024 20:17  Güncelleme: 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırsal Yeni Akpınar Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Kenan Oktay ile M. Oktay silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kenan Oktay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen ve muhtar olan A.D. beraberindeki M.D. ve İ.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Kenan Oktay'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Meram Sitesi sakinleriyle buluştu
    20:46 Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Meram Sitesi sakinleriyle buluştu

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Meram Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Günel, hizmetlerini artırmak için destek istedi.

  • Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
    20:42 Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

    Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 25-17, 25-14 ve 28-26'lık set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

  • Esenyurt'ta tehlikeli gerginlik: Şahıs gözaltına alındı
    20:40 Esenyurt'ta tehlikeli gerginlik: Şahıs gözaltına alındı

    Esenyurt'ta sokak röportajı sırasında çıkan gerginlikte bir kişi gözaltına alındı. Röportaj esnasında Zafer Partisi'nin seçim çadırını eleştiren bir kişinin sözleri tartışmaya neden oldu. Olayın büyümesini engellemek için araya giren vatandaşlar sayesinde kavga önlendi. Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Y.S. isimli şahsı gözaltına aldı.

  • Manchester City, Manchester United'ı 3-1 mağlup etti
    20:39 Manchester City, Manchester United'ı 3-1 mağlup etti

    İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Manchester derbisinde Manchester City, geriden gelip konuk ettiği Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Marcus Rashford'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Manchester City, ikinci yarıda Philip Foden'ın 2 golüyle öne geçti. Erling Haaland'ın golüyle skor tayin edildi. Manchester City, puanını 62'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Manchester United ise haftayı 6. sırada tamamladı.

  • Küçükçekmece'de 19 aracın lastiklerini bıçak ile böyle patlattılar
    20:39 Küçükçekmece'de 19 aracın lastiklerini bıçak ile böyle patlattılar

    Küçükçekmece'de 19 aracın lastiğini bıçak ile patlatan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgulamasında, olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.

  • Alanya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
    20:38 Alanya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 17 sıralarında Keykubat Bulvarı Gazipaşa istikametinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından polis ekipleri trafik akışını bir süre durdurarak olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


19:41 İsrail ordusu Gazze’de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
19:16 Böylesi daha önce görülmedi Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi gol Böylesi daha önce görülmedi! Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi gol
17:51 Kahire’deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır’a gelmeyiz Kahire'deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır'a gelmeyiz
17:40 Canlı anlatım Dev derbide tek gol var Canlı anlatım! Dev derbide tek gol var
18:59 İzmir’de milyonluk tekne alev alev yandı İzmir'de milyonluk tekne alev alev yandı
18:55 Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek
18:39 Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu
17:52 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:46 Erdoğan: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
17:19 Komedyen Cem Yılmaz’ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
16:51 Polis araya girdi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
16:14 Esenyurt’ta sokak röportajında gerginlik Esenyurt'ta sokak röportajında gerginlik
15:52 Pakistan’daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti
15:25 Marmara’da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı Marmara'da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 20:49:12. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement