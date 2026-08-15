Şanlıurfa'da Balıklıgöl'e Yoğun İlgi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Balıklıgöl'e Yoğun İlgi

Şanlıurfa\'da Balıklıgöl\'e Yoğun İlgi
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Hafta sonu tatilinde serin havayı fırsat bilen turistler, Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da parçalı bulutlu havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği kentte, gökyüzünün bulutlarla kaplanması sıcaklığın bir miktar düşmesini sağladı.

Havanın serinlemesini fırsat bilen ziyaretçiler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak nitelenen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip tarihi Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Kente gelen turistlerin en fazla vakit geçirdiği mekanların başında gelen Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirip balıklara yem attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Balıklıgöl'e Yoğun İlgi - Son Dakika

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