Şanlıurfa'da 'Bankamatik Personel' İddialarına Cevap

25.03.2026 17:18
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, iddialarla ilgili incelemede usulsüzlük tespit edilmediğini açıkladı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, mesaiye gitmediği iddia edilen bir personelle ilgili inceleme başlatıldığını ancak ihmal veya usulsüzlüğün tespit edilemediğini bildirdi.

Müdürlük, bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Devlet Hastanesinde Bankamatik Personel Vakası" başlıklı iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

İddialara ilişkin inceleme başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddialar, ilk olarak 2025 yılı Temmuz-Ağustos aylarında gündeme gelmiştir. Haberde adı geçen Necla Cengiz, ilgili dönemde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak TİG biriminde klinik kodlamacı statüsünde görev yapmıştır. Klinik kodlama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından kişiye özel sistemler üzerinden yürütülmekte olup, tüm işlem kayıtları bakanlık sunucularında detaylı şekilde tutulmaktadır. Yapılan incelemelerde; ilgili personelin görev yaptığı süre içerisinde hastanenin veri gönderim oranlarında belirgin artış sağlandığı, aylık kodlama sayılarının hedeflerin üzerine çıktığı ve hizmet süreçlerinde önemli iyileşmelerin gerçekleştiği tespit edilmiştir. Personelin gerçekleştirdiği tüm işlemler sistem kayıtlarıyla sabit olup, görevini aktif ve düzenli şekilde yerine getirdiği anlaşılmıştır. Mesai takip kartına ilişkin iddialar hakkında gerekli inceleme başlatılmış, muhakkik görevlendirilmiş ve yürütülen soruşturma sonucunda herhangi bir ihmal veya usulsüzlük tespit edilmemiştir."

Kaynak: AA

