Şanlıurfa\'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, 17 itfaiye aracı ve su tankerleriyle müdahale etti.

Fabrikanın duvarı iş makinelerinin yardımıyla yıkılarak yangına müdahale hızlandırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin bir çok noktasından görüldü.

Vali Şıldak olay yerinde inceleme yaptı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yangında zarar gören fabrikada incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İşletme sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Şıldak, "Yangınla ilgili idari ve adli yönden gerekli soruşturmalar yapılacaktır." dedi.

ŞUTSO Başkanı Yetim'in açıklaması

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Mehmet Yetim, olay yerine gelerek, yangına ilişkin işletme sahibinden bilgi aldı.

Yangından duyduğu üzüntüyü ifade eden Yetim, AA muhabirine, yangında can kaybının olmadığını söyledi.

Bunun da kendileri için teselli kaynağı olduğunu anlatan Yetim, şöyle devam etti:

"Tabii çok üzücü bir durumla karşılaştık. Yangının böyle bayram tatilinde oluşması da büyük zararlara sebebiyet vermiştir. Ancak bizim OSB Bölge Müdürlüğü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra büyükşehir belediyesi tarafından itfaiye personeli gelmiştir. Zayiatımız çok büyük. Hepimize çok geçmiş olsun. Bizi sevindiren; cana bir şey gelmeyişi, işçilerimize bir şeyin olmamasıdır. Oda ve sanayicimizle esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yangın şu anda kontrol altında. İçerideki pamuk ve iplik nedeniyle fabrikanın tamamı yanmış durumda."

Fabrika sahibi Abit Aslan da "Çok şükür can kaybı yok. Zaten bayram dolayısıyla işçilere izin verilmişti." dedi.