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Şanlıurfa'da boşanma tartışması kavgaya dönüştü: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da boşanma tartışması kavgaya dönüştü: 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akraba olan Gül-Oktay Korkmaz çiftinin boşanma tartışması, ailelerin de katılmasıyla taş, sopa ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda aralarında gelin ile 1 kişi saçmalarla, 3 kişi ise darbedilerek yaralandı. Yaralılar Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa\'da boşanma tartışması kavgaya dönüştü: 5 kişi yaralandı
30.01.2024 - 00:01,
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ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde akraba olan Gül- Oktay Korkmaz çiftinin boşanma tartışması, ailelerin de katılmasıyla taş, sopa ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda aralarında gelin ile 1 kişi saçmalarla, 3 kişi ise darbedilerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Almaşar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'te oturan ve aynı zamanda kuzen olan Gül Korkmaz, eşi Oktay Korkmaz'la boşanma meselesi yüzünden tartışarak Birecik'teki baba evine gitti. Bunun üzerine Oktay Korkmaz, yakınlarıyla birlikte kayınpederi ve aynı zamanda amcası olan Ayhan Korkmaz'ın evine gitti. Bir süre evde görüşen tarafların arasında çıkan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Çiğdem ve Gül Korkmaz tüfekten çıkan saçmalarla Ömer, Feyyaz ve Müslüm Korkmaz, taş ve sopa darbesiyle yaralandı.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisine başlandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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