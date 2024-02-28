Şanlıurfa'da çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek tedavi altına alınan 7 kişiden bir çocuk yaşamını yitirdi. Kırsal Pekmezli Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, evde bulunanlar ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan İdris Özdoğan hayatını kaybederken, annesi Yıldız Özdoğan'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın sonucu evde büyük hasar oluştu.

28.02.2024 20:13  Güncelleme: 20:16
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek tedavi altına alınan 7 kişiden bir çocuk yaşamını yitirdi.

Kırsal Pekmezli Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Yangın, evde bulunanlar ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınanlardan İdris Özdoğan hayatını kaybederken, annesi Yıldız Özdoğan'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu evde büyük hasar oluştu.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

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