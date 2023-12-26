Şanlıurfa\'da cinayet şüphelisi jandarma tarafından yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, cinayet şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce bu kapsamda yapılan çalışmalarda, 7 Şubat 2023'te S.E'nin silahla kasten öldürülmesi olayında cinayet şüphelisi olarak aranan V.P'nin saklandığı adres belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.