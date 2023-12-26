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Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi jandarma tarafından yakalandı

Hilvan ilçesinde gerçekleşen cinayetin şüphelisi olan V.P, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, 7 Şubat 2023'te gerçekleşen cinayetin ardından saklandığı adreste gözaltına alındı.

Şanlıurfa\'da cinayet şüphelisi jandarma tarafından yakalandı
26.12.2023 - 16:25,
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, cinayet şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce bu kapsamda yapılan çalışmalarda, 7 Şubat 2023'te S.E'nin silahla kasten öldürülmesi olayında cinayet şüphelisi olarak aranan V.P'nin saklandığı adres belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA
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Şanlıurfa, Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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