Şanlıurfa\'da Çocuk Sulama Kanalında Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti.

15 yaşındaki Tuncay Yayla, 3 arkadaşıyla serinlemek için Kırsal Akçamescit Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına girdi.

Kanaldan bir süre sonra çıkan arkadaşları, Yayla'nın gözden kaybolduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda sulama kanalında Yayla'nın cesedine ulaşıldı.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.