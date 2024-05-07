Şanlıurfa'da Çocuklara Güvenli Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Çocuklara Güvenli Trafik Eğitimi Verildi

Şanlıurfa\'da Çocuklara Güvenli Trafik Eğitimi Verildi

Şanlıurfa'da Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara güvenli trafik eğitimi verildi. Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı çocuk trafik eğitim parkında düzenlenen programda, çocuklara güvenli sürüş ve ilk yardım konularında teorik ve pratik bilgiler verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da çocuklarla birlikte eğitime katılarak, parkurda uygulamalı eğitimde bir çocuğun kullandığı akülü araca yolcu olarak bindi.

07.05.2024 15:07
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Şanlıurfa'da Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara güvenli trafik eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı çocuk trafik eğitim parkında, çocuklara trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla düzenlenen programda, çocuklara güvenli sürüş ve ilk yardım konularında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Ekiplerce parkta, öğrencilere trafik polisleri eşliğinde yonca kavşak, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalizasyonlu ve dönel kavşaklarda hangi kurallara uyacakları uygulamalı olarak anlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da çocuklarla birlikte eğitime katılarak, parkurda uygulamalı eğitimde bir çocuğun kullandığı akülü araca yolcu olarak bindi.

Kaynak: AA

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