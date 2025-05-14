Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde damdan düşen kadın ağır yaralandı.
Kırsal Dönemeç Mahallesi'ndeki evinin damına çıkan S.N, dengesini kaybederek yere düştü.
Yaralanan kadın, durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Damdan Düşen Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
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