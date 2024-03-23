Şanlıurfa'da DEM Parti öncülüğünde Nevruz etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da DEM Parti öncülüğünde Nevruz etkinliği düzenlendi

Şanlıurfa\'da DEM Parti öncülüğünde Nevruz etkinliği düzenlendi

Şanlıurfa'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde nevruz etkinliği yapıldı. Etkinlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuşma yaptı ve katılımcılardan destek istedi. Etkinlik, belediye başkan adaylarının tanıtımıyla sona erdi.

23.03.2024 17:01
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Şanlıurfa'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde nevruz etkinliği yapıldı.

Nevruz etkinliğinin yapılacağı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu otopark alanında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Katılımcılar, polis noktasındaki üst aramasının ardından alana giriş yaptı.

Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, herkesin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Bakırhan, katılımcılardan 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin adayları için destek istedi.

Etkinlik, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarının tanıtımıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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