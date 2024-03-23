Şanlıurfa\'da DEM Parti öncülüğünde Nevruz etkinliği düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Su Verimliliği Seferberliği'ni hayati bir konu olarak vurguladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı hedeflerini ve tarımda yapılan yatırımları anlattı. Yumaklı, su verimliliği konusunda yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti ve suyun tüm sektörler tarafından dikkate alınması gerektiğini belirtti.