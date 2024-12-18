Şanlıurfa'da Denetimli Serbestlik Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da Denetimli Serbestlik Protokolü

Şanlıurfa\'da Denetimli Serbestlik Protokolü

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Harran Üniversitesi, suçluların rehabilitasyonu için protokol imzaladı.

18.12.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Harran Üniversitesi arasında denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol bireylerin suçtan uzak kalmalarını sağlamak ve sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak için eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerini kapsıyor.

Protokol kapsamında, eski ve mevcut hükümlülere yönelik eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri düzenlenecek, kişisel gelişim programlarıyla bireylerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi sağlanacak yanı sıra denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerin eyer verilen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, üniversite olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini kaydetti.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban ise protokolün, suçun önlenmesi ve bireylerin rehabilitasyonu açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Harran Üniversitesi, Eğitim, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Denetimli Serbestlik Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
07:24 MasterChef’e Beyza’nın ’’yalnızlığı’’ damga vurdu MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:23:33. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Denetimli Serbestlik Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.