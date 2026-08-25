Şanlıurfa\'da Dolandırıcılık Operasyonu

ŞANLIURFA'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde çok sayıda ziynet eşyası ile Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir hafif ticari aracı takibe aldı. Ekiplerin durdurdukları araçta ve şüpheliler üzerinde yaptığı aramada, 6 altın bilezik, 27 tam altın, 3 yarım altın, 9 çeyrek altın, 3 yüzük, 2 çift küpe, 5 bileklik ve 5 kolye, hafıza kartı, 9 bin 900 TL, 3 bin 520 dolar, 4 bin 825 avro ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin Otoyol Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.