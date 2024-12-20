Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Boya Ustası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Boya Ustası Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa\'da Elektrik Akımına Kapılan Boya Ustası Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da bir bina çatısında çalışırken elektrik akımına kapılarak dengesini kaybeden boya ustası Sinan Kaya (27), yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.12.2024 14:00  Güncelleme: 14:04
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ŞANLIURFA'da depremden etkilenen binanın 3'üncü katında çalışırken elektrik akımına kapılarak iskeleden düşen boya ustası Sinan Kaya (27), hayatını kaybetti.

Olay, Karşıyaka Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depreminde az hasar alan binada çalışan boya ustası Sinan Kaya, elektrik hattına temas edince akıma kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Kaya, iskeleden aşağıya düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Kaya, bahçedeki demir korkuluklara başını çarptı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, burada kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: DHA

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