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Şanlıurfa'da Elektrik Trafosunda Patlama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Elektrik Trafosunda Patlama

Şanlıurfa'da bir elektrik trafosunda aşırı yüklenme nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa\'da Elektrik Trafosunda Patlama
05.01.2024 - 15:16,  Güncelleme: 15:18
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ŞANLIURFA'da bir elektrik trafosunda aşırı yüklenme nedeniyle patlama oldu. Çevrede korkuya neden olan patlama cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde bir sitede bulunan elektrik trafosunda dün gece saatlerinde aşırı yüklenme sonucu patlama oldu. Patlamanın ardından alev topuna dönen trafo endişeye yol açtı. Trafodaki yangını görenler, durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin akımı kesmesinin ardından itfaiye trafoya müdahale etti. Patlama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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