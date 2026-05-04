Şanlıurfa'da Fırtına ve Sağanak: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 40 Kişi Yaralandı

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Valiliği, Birecik ve Viranşehir'de etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam 40 kişinin yaralandığını bildirdi. İki ilçede eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan ani kuvvetli sağanak ve fırtınaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının çok sayıda ağacın devrilmesine, binaların çatıların hasar görmesine ve yer yer su baskınlarına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, Birecik'te 1 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 7'sinin il merkezindeki hastanelere sevk edildiği belirtilen açıklamada, 22 kişinin ise Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Viranşehir'de de benzer şekilde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 11 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.

Valilik açıklamasında, yaşanan olumsuzluklara ilk andan itibaren ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, AFAD, güvenlik birimleri ve ilgili kurumların müdahale ettiği, çalışmaların koordineli şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" denildi.

Eğitime bugün ara verildi

Öte yandan Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildiği, özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu personelinin de 1gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.