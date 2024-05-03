Şanlıurfa'da Fıstıklı Keme Kebabı: Bu Lezzet Yılda Sadece İki Ay Tüketilebiliyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Fıstıklı Keme Kebabı: Bu Lezzet Yılda Sadece İki Ay Tüketilebiliyor

Şanlıurfa'da bir kebap ustası, yılda sadece 2 ay tüketilebilen keme kebabına fıstık ekleyerek bir ilke imza attı. Fıstıklı keme kebabını ilk kez yapmaya başlayan usta, herkesi bu lezzeti tatmaya davet etti. Şanlıurfa'da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarından yapılan ve yüksek fiyatına rağmen ilgi gören 'keme kebabı' fıstık ile sofraları süslüyor. Şanlıurfa'da, mart ve nisan yağmurlarıyla ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu 'keme kebabı' nisan ve mayıs aylarında tüketiliyor. Kemenin kilogramı bin ile bin 500 lira arasında alıcı bulurken, fıstıklı keme kebabı müşteriler tarafından çok beğenildi.

03.05.2024 19:01
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Şanlıurfa'da fıstıklı keme kebabı

Bu lezzet yılda sadece iki ay tüketilebiliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir kebap ustası, yılda sadece 2 ay tüketilebilen keme kebabına fıstık ekleyerek bir ilke imza attı. Fıstıklı keme kebabını ilk kez yapmaya başlayan usta, herkesi bu lezzeti tatmaya davet etti.

Şanlıurfa'da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarından yapılan ve yüksek fiyatına rağmen ilgi gören "keme kebabı" fıstık ile sofraları süslüyor.

Şanlıurfa'da, mart ve nisan yağmurlarıyla ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı" nisan ve mayıs aylarında tüketiliyor. "Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen ve zengin mutfağı ile gastronomi turizminde adından söz ettiren Şanlıurfa'daki kebap çeşitleri, damak tadını önemseyen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylüler tarafından toplanan keme özenle temizlendikten sonra ince kıyılıp, et ve fıstıkla karıştırıldıktan sonra şişlere dizilerek özenle pişiriliyor. Ustalar tarafından kömür ateşinde pişirilen keme kebabı, közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor.

Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya geç çıkan ve bu sayede fiyatı da geçen yıla oranla artan kemenin kilogramı bin ile bin 500 lira arasında alıcı buluyor.

Kentin en meşhur kebap ustalarından Halil Taş, "Keme Şanlıurfa ve Suriye sınırları içerisinde yetişen bir mantar türüdür. Şimşek çalmasıyla toprak altından çıkıyor. Yılın sadece mart ve nisan aylarında yetişiyor ve sadece 2 ay tüketilebiliyor. Etten 7 kat daha proteine sahip bir üründür. Biz bu ürünü daha lezzetli hale getirmek için fıstıkla harmanladık. Bu şekilde bir atom yiyeceği haline getirdik. Çok güzel bir kebap çeşidi oldu, herkese öneririm" dedi.

Fıstıklı keme kebabını tadan müşteriler, tadını çok beğendiklerini belirterek, herkesin tatması gereken bir lezzet olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Fıstıklı Keme Kebabı: Bu Lezzet Yılda Sadece İki Ay Tüketilebiliyor - Son Dakika

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