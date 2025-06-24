Şanlıurfa\'da Geçici Giyim Mağazası Açıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Deniz Feneri Derneğince ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı.

Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak, Dağeteği Mahallesi'ndeki mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'daki aileleri sevindirmek amacıyla bu açılışta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu mağazada 1200 aileyi yeni kıyafetlerle sevindireceklerini ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

"Ailelerin her ferdi için 7 parça malzeme vereceğiz. Ailelerinize şimdiden iyi günlerde, sağlıkla, afiyetle bu kıyafetleri kullanmalarını diliyoruz. Geçen yıl da giyim mağazamızı Şanlıurfa'da açmıştık. Son yıllarda kıyafet bağışlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de bütün illerimize yıl boyunca giderek ailelerimizi her yıl yeni kıyafetlerle desteklemeye çalışıyoruz. Mağazamızda giyim yardımının yanında gıda kolileri, temizlik seti de verilecek. Dolayısıyla ailelerimizin ihtiyaçlarının önemli bir kısmı en azından belli bir süre için aracılığımızla karşılanmış olacak."

Deniz Feneri Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Osman Gerem ise mağazanın açılmasına katkı sağlayan tüm bağışçılara teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından gerçekleşen açılışa; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.