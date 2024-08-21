Şanlıurfa\'da Gölete Giren Çocuk Boğuldu

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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde gölete giren Musa Huz (6) boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gürakar Mahallesi'nde meydana geldi. Gölet kenarından oynarken suya giren Musa, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalleli yaptıkları arama sonucunda Musa'nın cansız bedenini çıkardı. Küçük Musa'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.