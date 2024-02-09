Şanlıurfa'da Gösteri Yürüyüşleri ve Etkinlikler 1 Hafta Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Gösteri Yürüyüşleri ve Etkinlikler 1 Hafta Süreyle Yasaklandı

Şanlıurfa\'da Gösteri Yürüyüşleri ve Etkinlikler 1 Hafta Süreyle Yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin 1 hafta süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasaklama kararı, il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilecek olan etkinlikleri kapsamaktadır.

09.02.2024 22:33
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ŞANLIURFA Valiliği, kent genelinde gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin 1 hafta süreyle yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yapılması muhtemel 'Tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma' gibi etkinlikler, diğer illerden katılımlarla birlikte 10-16 Şubat 2024 tarihleri arasında 7 gün süreyle il merkezi ve ilçelerde yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Gösteri Yürüyüşleri ve Etkinlikler 1 Hafta Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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