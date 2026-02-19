Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 999,68 gram saf altın ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 999,68 gram saf altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?