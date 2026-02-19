Şanlıurfa'da Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 999,68 gram saf altın ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 999,68 gram saf altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.