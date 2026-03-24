Şanlıurfa'da Gümrük Kaçağı Telefon Operasyonu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gümrük kaçağı 14 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ilçe kırsalında bir adreste yapılan aramada, gümrük kaçağı 14 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alının şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
