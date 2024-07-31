Şanlıurfa'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslarının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. (52), ekiplerce yakalandı.

Hükümlü işlemleri için polis merkezine götürüldü.