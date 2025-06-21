Şanlıurfa\'da Hırdavatçıda Yangın

Şanlıurfa'da bir hırdavatçıda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.

Evren Sanayi Bölgesi 8728'inci cadde de yer alan bir hırdavatçıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve olay yerine yönlendirilen TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.